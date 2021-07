Exposição itinerante do Planalto Beirão em Sátão de 02 a 6 de agosto

A exposição itinerante de temática ambiental do Planalto Beirão vai estar em Sátão. No dia 2 de agosto na

Praça Paulo VI, em frente ao edifício da Câmara Municipal e, de 03 a 06 de agosto, na Praia Fluvial do

Trabulo.

Desafiar a população a explorar a temática da Economia Circular, de forma lúdica e pedagógica, através

de inúmeros conteúdos interativos e plataformas multimédia, é o que propõe a exposição itinerante que,

ao longo de 18 meses, irá percorrer as ruas dos 19 municípios do Planalto Beirão.

Nesta exposição de sensibilização itinerante, miúdos e graúdos poderão divertir-se com jogos lúdico-

pedagógicos, vídeos, apresentações e muitas outras atividades interativas, devidamente adaptadas a cada

idade.

Divertimo-nos enquanto:

– Nos consciencializamos para a problemática dos resíduos urbanos em Portugal, especificamente, na

região do Planalto Beirão;

– Conhecemos a cadeia de valorização dos resíduos na Associação de Municípios da Região do Planalto

Beirão (AMRPB);

– Relembramos as regras de separação e reforçamos as boas práticas;

– Abordamos a urgente transição da economia linear para a economia circular.

O objetivo é mostrar a Ideia com Futuro que é Reciclar no Planalto Beirão, dando a conhecer a

importância e vantagens da Economia Circular, informar sobre o Plano de Ação que a União Europeia

adotou, favorecendo uma consciencialização ambiental e a mudança de atitude.