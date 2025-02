Estudo para videovigilância em Viseu concluído até final de março – autarca

O estudo para a implementação de um sistema de videovigilância na cidade de Viseu deverá ficar concluído durante o primeiro trimestre deste ano, avançou hoje o presidente da autarquia, Fernando Ruas.

“O nosso processo de videovigilância está na fase final. Obtivemos a garantia de que o Governo ajudará na implementação da videovigilância”, afirmou Fernando Ruas aos jornalistas, no final de uma reunião de trabalho da ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, com autarcas da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões.

Segundo o autarca social-democrata, a ajuda será em termos financeiros e o valor dependerá do estudo em curso, no qual ficará definido o número de câmaras a colocar e os respetivos locais.

O próximo passo será abrir o concurso, mostrando-se Fernando Ruas confiante em que a cidade (zonas como o centro histórico e Jugueiros) terá videovigilância ainda este ano.

“Haja a decisão de vir a videovigilância, haja a colocação e nós seguramente vamos encontrar forma de ler as imagens e de as mandar a quem de direito para efeitos de fiscalização”, acrescentou.

A ministra Margarida Blasco escusou-se a prestar declarações aos jornalistas no final da reunião com a CIM.

Em janeiro de 2023, o então ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, disse que o seu ministério iria “fazer tudo para apoiar” a implementação de um sistema de videovigilância em Viseu.

“A videovigilância é hoje um instrumento muito importante para garantir o reforço da prevenção, porque é aí que devemos trabalhar, no domínio policial, e Viseu é um dos municípios que quer avançar com essa experiência, à semelhança de outras cidades do país”, afirmou José Luís Carneiro.

O então governante falava aos jornalistas no final de uma cerimónia em que o comandante da PSP e o presidente da Câmara tinham pedido a implementação do sistema de videovigilância.

Na altura, José Luís Carneiro explicou que o sistema terá “mecanismos de alarmística, ou seja, mecanismos de alerta para que as forças policiais, nomeadamente os senhores comandantes distritais, possam pré posicionar os meios, utilizando-os com maior eficiência”.