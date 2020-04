Novo programa com filmes em streaming (https://www.cineclubeviseu.pt/KIT-CINEPHILO), a custo zero! No cinema, a resistência pode ser um breve poema ou filmes de crítica social. Ou uma ofensiva contra o puritanismo (bem precisamos). Filmes de Agnès Varda, Joaquim Pinto, Nanni Moretti, Bruce Baillie, Edgar Pêra, Fernando Matos Silva e Inês de Medeiros.