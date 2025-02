Estabelecimento prisional de São Pedro do Sul é agora um centro cultural

O edifício do antigo estabelecimento prisional de São Pedro do Sul foi transformado num centro cultural, hoje inaugurado, no âmbito de um investimento superior a 1,5 milhões de euros.

Durante a cerimónia de inauguração, o presidente da Câmara de São Pedro do Sul, Vitor Figueiredo, lembrou que o edifício, que “outrora aprisionava vidas”, passou a ser um espaço “que hoje as liberta através da cultura e do conhecimento”.

Segundo o autarca, a requalificação do edifício situado no centro da cidade “representa um caso exemplar de aproveitamento dos bens públicos em benefício de toda a população, com vista à criação de novos espaços e valências que propiciem a convivência social”, concretamente no que diz respeito à leitura, à ação social e à cultura.

“Sempre foi um objetivo devolver este edifício à população como um espaço aberto, de cultura. A sua requalificação é muito mais do que uma obra física, é um sinal do nosso compromisso com o desenvolvimento do concelho e com a melhoria da qualidade de vida dos nossos munícipes”, frisou, lembrando que o edifício esteve para ser demolido.

Vitor Figueiredo explicou que no novo centro cultural existe “uma Biblioteca Municipal renovada, pensada para adultos, mas também para os mais pequenos”, um auditório no qual “a cultura se apresentará de forma viva e participada” e também “espaços que incentivam o trabalho em grupo, a criatividade e a inovação”.

No edifício requalificado, as crianças terão à sua disposição um espaço dedicado às atividades e passarão a funcionar os serviços municipais de educação, cultura e ação social.

“Além de melhorar a paisagem urbana neste local central da cidade, criámos um espaço aberto à comunidade, para todas as idades, onde podem partilhar a cultura e o conhecimento”, frisou o autarca.

A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, Isabel Damasceno, considerou que em São Pedro do Sul há uma estratégia do executivo camarário que tem levado à concretização de obras “umas atrás das outras”.

Na sua opinião, à “história riquíssima” e à “riqueza natural”, o executivo tem juntado “uma estratégia de desenvolvimento” com o objetivo de modernizar este concelho do distrito de Viseu.

Durante a tarde de hoje foi também inaugurada a obra de requalificação da Escola Secundária de São Pedro do Sul, no âmbito de um investimento de mais de quatro milhões de euros, financiados em 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 7,5% pelo Estado e 7,5% pela autarquia.

“Com esta requalificação, quisemos oferecer à nossa comunidade escolar as melhores condições de conforto, funcionalidade e modernidade, proporcionando um ambiente que inspire a aprendizagem, a criatividade e o sucesso”, disse Vitor Figueiredo.

O autarca considerou que “as obras realizadas vão muito além de uma simples renovação”, tendo sido criadas e melhoradas “infraestruturas desportivas, como a construção de uma sala de ginástica, a remodelação do piso do pavilhão desportivo, a construção de um campo de futebol de 7 com relva, um polidesportivo para andebol e futsal, um campo de basquetebol e uma pista de atletismo sintética”.

“Estes novos espaços refletem a nossa aposta na promoção do desporto e de um estilo de vida saudável entre os nossos jovens, essenciais para o seu desenvolvimento integral”, acrescentou.