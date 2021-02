Escola Profissional de Carvalhais certificada com o Selo EQAVET

Há já alguns anos que o Centro de Promoção Social é uma instituição certificada no que diz

respeito à gestão da qualidade, de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2015 nas valências

Formação Profissional, Escola Profissional de Carvalhais e Apoio Social. No dia 6 de janeiro de

2021, a Escola Profissional de Carvalhais foi certificada com o Selo EQAVET (European Quality

Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training – Quadro de

Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissional),

atribuído pela ANQEP (Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional), que

reconhece assim o trabalho de qualidade desenvolvido e ministrado pela nossa escola. Tudo

faremos para que os nossos alunos, encarregados de educação e parceiros continuem a

acreditar na escola como garante da formação de profissionais altamente qualificados nas

componentes técnica, científica e humana.

Prof. António Branco