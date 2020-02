Terminadas obras de recuperação na Estação de Arte Rupestre de Molelinhos e Moinhos de Souto Bom

O Município de Tondela terminou, recentemente, as intervenções de recuperação do Circuito Interpretativo da Estação de Arte Rupestre de Molelinhos, no lugar da Carvalheira, bem como as acessibilidades aos Moinhos de Souto Bom, em Caparrosa.

As infraestruturas existentes, nestes locais, foram fortemente danificadas pelos incêndios de outubro de 2017, obrigando à suspensão temporária das visitas.

Terminadas as respetivas obras de recuperação, em ambos os locais, as visitas guiadas estão novamente abertas, através de marcação solicitada aos serviços educativos do Museu Terras de Besteiros (232 811125; museu.terras.besteiros@cm- tondela.pt).