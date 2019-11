ENTREGA DE PRÉMIOS CONCURSO LITERÁRIO ANA DE CASTRO OSÓRIO

Sessão Solene decorreu este sábado, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde.

Ana de Castro Osório deixou um legado ao qual os mangualdenses não podem e não devem ficar indiferentes. O Concurso Literário, organizado por Ana Fernandes e Celeste Almeida, foi um contributo e uma homenagem. A Sessão Solene de entrega dos prémios do Concurso Literário Ana Castro Osório decorreu este sábado, dia 23 de novembro, pelas 16 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde.

Deste concurso são três os premiados: O primeiro lugar foi para Eugénia Ponte, de Alenquer (prémio patrocinado pela Câmara Municipal de Mangualde); o segundo lugar para Dulce Ferreira, de Castro Daire (prémio patrocinado pela Patinter); e o terceiro lugar foi para Carlos Rodrigues, de Mangualde (prémio patrocinado pela Bricotir).

O momento contou com a presença dos premiados, de Elísio Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, de Ana Fernandes e Celeste Almeida, organizadoras deste Tributo, dos membros do júri, Vitor Nabais, Maria Manuela Ramos, Maria Adelaide Mariano e contou ainda com a presença da trisneta de Ana de Castro Osório, Raquel Osório Mourato.