Empate no dérbi manteve Tondela na liderança da II Liga

Terminou empatado a um golo o ‘dérbi das beiras’ entre Académico de Viseu e Tondela, que hoje levou mais de cinco mil pessoas ao Fontelo, em Viseu, para assistirem ao encontro da jornada 23 da II Liga de futebol.

Marinelli, aos sete minutos, adiantou os viseenses no marcador, mas Pedro Maranhão, aos 63, empatou para o Tondela, resultado que permitiu aos ‘auriverdes’ isolarem-se no comando do campeonato.

Perante uma casa cheia no Fontelo, que registou a melhor assistência da época, os comandados de Sérgio Vieira entraram praticamente a ganhar, ao marcarem na primeira aproximação perigosa à área do Tondela. Paulinho cruzou na direita e Marinelli apareceu ao primeiro poste para desviar para o fundo das redes de Bernardo.

Até ao intervalo, o jogo entrou num período de maior equilíbrio, embora com o Tondela, em desvantagem no marcador, a procurar assumir as rédeas do encontro, mas sem criar situações de perigo para a baliza defendida por Bruno Brígido.

No segundo tempo, houve mais Tondela, e o volume de aproximações à área do Académico de Viseu acabaram por ser compensadas aos 63 minutos, com Tiago Manso a cruzar na direta para Pedro Maranhão, de cabeça, bater Bruno Brígido.

O Académico de Viseu só nos minutos finais da partida conseguiu criar algum perigo, com a melhor oportunidade a acontecer aos 80 minutos, quando Marquinho, com Bernardo já fora do lance, por pouco não conseguiu finalizar um cruzamento de André Clóvis.

Com este resultado o Tondela reassumiu a liderança, isolado, agora com 41 pontos, enquanto o Académico de Viseu terminou a jornada 23 no 10.º lugar, com 32 pontos.