“Douro Gift” vence concurso que homenageou a Senhora dos Remédios

A loja “Douro Gift”, localizada na Rua Macário de Castro, é a grande vencedora da primeira edição do concurso “Montras de Nossa Senhora dos Remédios – A Romaria de Portugal”, promovido pelo Município de Lamego e pela Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios. O júri do concurso selecionou ainda as lojas “Têxteis Lar – Lurdes Ferreira” e “Ar Moderno“, como segunda e terceira classificadas, respetivamente. A montra vencedora receberá um prémio monetário no valor de 750€.

A montra mais criativa votada on line, através da página do facebook do Município de Lamego, foi a loja “Têxteis Lar – Lurdes Ferreira”. O vencedor vai usufruir de uma noite de alojamento numa Wine Barrels na Quinta da Pacheca.

Com 22 montras concorrentes, de diferentes ramos de atividade, o concurso “Montras de Nossa Senhora dos Remédios” teve como principal objetivo animar a cidade e incentivar as compras no comércio tradicional. O certame pretendeu ainda homenagear a Padroeira de Lamego, durante o período em que por norma decorreriam estas festividades, entretanto canceladas devido à atual pandemia.

Para a avaliação das montras a concurso, o júri teve em conta vários critérios, nomeadamente a adequação ao tema, a harmonia e estética de conjunto, a originalidade/ criatividade, as cores e materiais utilizados e a iluminação.