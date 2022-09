Dois homens morreram em despiste numa estrada de Lamego

Dois homens, com cerca de 70 e 30 anos, morreram na sequência do despiste de um veículo ligeiro de mercadorias ocorrido em Lamego, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

Segundo a mesma fonte, tratou-se de “um despiste seguido de capotamento”, que aconteceu pouco antes das 18:00, numa estrada municipal da localidade de Alvelos, na freguesia de Várzea de Abrunhais.

No local, estiveram 19 operacionais, apoiados por oito viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Lamego, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica.