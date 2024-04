Dois homens detidos por tráfico de armas em Moimenta da Beira

Dois homens, de 31 e 51 anos, foram detidos esta quarta-feira por “tráfico de armas e posse de arma proibida”, no concelho de Moimenta da Beira, anunciou hoje em comunicado o Comando Territorial de Viseu da GNR.

Os militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, que realizavam uma investigação desde outubro de 2023, com o apoio dos elementos do Posto Territorial local, realizaram seis buscas, quatro domiciliárias e duas em veículos.

“Da ação resultou a detenção de um suspeito por tráfico de armas e outro por posse de arma proibida e a apreensão do seguinte material: uma espingarda; uma pistola; seis doses de canábis e 29 munições de diferentes calibres”, descreveu a GNR. Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.