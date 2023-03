Dois dos oito detidos por tráfico de droga em vários pontos do país em prisão preventiva

Dois dos oito detidos por suspeita de tráfico de estupefacientes nos concelhos de Lisboa, Santarém, Tondela e Viseu ficaram em prisão preventiva, disse hoje à agência Lusa fonte da GNR.

Os oito homens – que foram detidos pela GNR na terça-feira, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano – estiveram a ser ouvidos no Tribunal de Viseu na quarta-feira e hoje.

Segundo a GNR, no que respeita aos restantes suspeitos, um ficou em prisão domiciliária e cinco obrigados a apresentações bissemanais às autoridades.

Destes cinco, “um ficou também proibido de contactar com os envolvidos no processo e de permanecer em locais indicados como sendo de consumo de droga”, acrescentou.

Na quarta-feira, em comunicado, a GNR explicou que os suspeitos, com idades entre os 17 e os 24 anos, “dedicavam-se à venda direta do produto estupefaciente aos consumidores, nos concelhos de Carregal do Sal, Mortágua, Santa Comba Dão, Tondela e Viseu”, no distrito de Viseu.

Nos últimos dois concelhos, a venda era feita “junto a estabelecimentos de ensino”, referiu a GNR, acrescentando que “foi possível apurar ainda que existiram episódios em que ocorreram ameaças com recurso a armas de fogo”.

As detenções foram feitas na terça-feira pelo Comando Territorial da GNR de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Santa Comba Dão, na sequência da investigação por tráfico de estupefacientes, ameaças, roubo e posse ilegal de armas de fogo.

“No seguimento da operação policial desenvolvida, foi dado cumprimento a oito mandados de detenção e a 18 mandados de busca, 14 dos quais domiciliárias e quatro em veículos, culminando na apreensão de diverso material e equipamento”, referiu a GNR.

No âmbito desta ação, foram ainda constituídos arguidos três homens com idades entre os 17 e os 24 anos.

A operação policial contou com o reforço de militares dos destacamentos de intervenção da GNR de Aveiro, Coimbra, Guarda, Porto e Viseu e de militares da estrutura de Investigação Criminal de Coimbra, Lisboa, Viseu e da Divisão de Investigação Criminal, com o apoio da PSP.