Distrital de Viseu do PSD lamenta que António Costa faça festa num distrito que esqueceu

A distrital de Viseu do PSD lamentou que o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, faça no sábado “a festa de um ano de mandato” na capital de um distrito que “durante oito anos esqueceu, de forma deliberada”.

Em comunicado, o presidente da estrutura partidária, Carlos Silva, referiu que o primeiro-ministro “tudo fez, e continua a fazer, para que a Viseu não cheguem as obras e os investimentos estruturantes ao seu desenvolvimento”.

António Costa estará no sábado à tarde em Viseu, a participar na iniciativa “Lado a lado com os portugueses. Prestar contas”.

“São oito anos de Governo socialista sem uma obra para apresentar em Viseu e em todo o distrito”, criticou.

Entre as obras que Carlos Silva considerou que o Governo ignorou durante este período estão a conclusão da requalificação do Itinerário Principal (IP) 3, o centro oncológico, a unidade de psiquiatria, a execução do Itinerário Complementar 26, a construção da nova Barragem de Fagilde, a ferrovia e investimentos nos regadios.

“Imaginemos o que seria uma câmara ou uma junta de freguesia se, em oito anos, não tivesse concretizado nada para o seu povo. Teriam, com toda a certeza, de prestar contas”, referiu.

Segundo o também autarca de Sernancelhe, “certamente que não teriam o desplante de festejar o aniversário de mandato num território que desprezaram e quiseram riscar do mapa de Portugal”.

“Também António Costa, e o Governo PS, devia prestar contas pelas promessas que fez e não cumpriu. Prestar contas pelas vezes que iludiu e manipulou as crenças dos cidadãos”, realçou o presidente da distrital do PSD.

No seu entender, é lamentável que os investimentos que deviam ser feitos no distrito de Viseu sejam “encaminhados para sorvedouros como a TAP”, que custa 3,2 mil milhões euros aos portugueses.

“Esta enormidade de dinheiro dava para fazer 23 duplicações do IP3, dava para construir 123 unidades de radioterapia iguais à que o hospital de Viseu tanto necessita”, acrescentou.

Neste âmbito, o dirigente social-democrata condenou “veementemente a forma de gerir os recursos públicos do Governo PS” e lamentou que “os grandes investimentos vão para Lisboa, os apoios comunitários do PRR e o Portugal 2030 vão para Lisboa”.

Ao interior, “o primeiro-ministro destina apenas a propaganda e mais promessas”, sublinhou, questionando se sábado António Costa se deslocará a Viseu para “novamente prometer alguma obra”.

“Viseu já está cansado de promessas e de placas a inaugurar obras que nunca se concretizam. Viseu já não acredita em ações de marketing socialista criadas para mascarar a incompetência e a incapacidade de governar Portugal”.