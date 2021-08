Diamantino Gertrudes da Silva, Capitão de Abril, perpetuado em Alvite

Foi uma bela e justíssima cerimónia de homenagem promovida pela Câmara Municipal de Moimenta da Beira, este domingo, 29 de agosto, em Alvite, berço de Diamantino Gertrudes da Silva (1943-2018), um dos bravos Capitães de Abril.

Na terra onde nasceu fica assim perpetuada a sua memória através de um busto, da autoria do escultor José António Nobre, e de um largo, o antigo Parque da Neta, agora designado “Parque da Liberdade Coronel Diamantino Gertrudes da Silva”.

Durante a cerimónia houve a bênção da escultura, no largo onde foi colocada; atos de descerramento no busto e na placa toponímica; deposição de flores e discursos oficiais, entre eles o de Pedro Souto, filho do homenageado, em representação de toda a família.

Marcaram presença na homenagem José Eduardo Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira; Teresa Adão, Presidente da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira; Coronel Aprígio Ramalho, em representação da Associação 25 de Abril; Tenente Coronel Paulo Almeida, Comandante em suplência do Regimento de Infantaria 14, de Viseu; Familiares do Coronel Diamantino Gertrudes da Silva; Pároco de Alvite; Vereadores da Câmara Municipal de Moimenta da Beira; Presidente da Assembleia de Freguesia de Alvite; Deputados da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira; Presidentes de diversas Juntas de Freguesia do Concelho de Moimenta da Beira; Capitão de Infantaria Adriano Afonso, representante do CTOE de Lamego; Sargento-Chefe Jorge Leitão, representante do Comando de Viseu da GNR; Comandante do Posto da GNR de Moimenta da Beira; Comandante dos Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira; Presidentes de diversas Instituições da Freguesia de Alvite; e ainda outras entidades e muito público.

O tributo teve guarda de honra ao longo de toda a cerimónia por uma secção de militares do Regimento de Infantaria (RI 14), de Viseu, constituída por um Sargento e seis Praças, e apoiada por um Clarim/Corneteiro, que atuou especialmente no momento da deposição da coroa de flores em homenagem aos militares falecidos.