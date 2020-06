DIAGNÓSTICO LOCAL DAS EMPRESAS DE OLIVEIRA DE FRADES – COVID-19 | MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

O Município de Oliveira de Frades encontra-se a realizar o levantamento do estado atual

das micro e pequenas empresas do concelho perante o impacto que a SARS-COV-2 teve

na sua área de negócio, nos recursos humanos e na sua economia.

A recolha de dados terá como finalidade a caracterização do nosso tecido empresarial,

da empregabilidade do concelho e aferir as necessidades destas empresas e da

população para futuras iniciativas municipais.

A colaboração é voluntária, mas no sentido de conseguirmos ter uma melhor perceção

do impacto desta pandemia e assim superar este momento de crise apelamos, aos

empresários das micro e pequenas empresas do concelho de Oliveira de Frades, o

preenchimento deste inquérito!

É simples e rápido!

Obrigado pela vossa colaboração!

https://gaempresas.cm-ofrades.com/