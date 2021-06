Apesar das restrições impostas pela pandemia, que impossibilitam a realização de atividades conjuntas, o Município de Tarouca assinalou o Dia Mundial da Criança com a distribuição de um pequeno miminho pelos alunos do pré-escolar, 1º e 2º ciclo do Agrupamento de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos.

Convicto de que no próximo ano já será possível voltar a reunir as crianças do concelho para um dia repleto de atividades, brincadeiras e muitos sorrisos, o Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira, acompanhado pelo Vice-Presidente, José Damião, Chefe de Gabinete e Presidente da CPCJ Tarouca, Susana Gouveia, e pelo Diretor do Agrupamento de Escolas, Eduardo Almeida, percorreu as salas do pré-escolar, 1º e 2º ciclo para desejar um Feliz Dia da Criança a todas as crianças e falar-lhes sobre a importância de “brincar muito e guardar a criança que somos”.

O Dia Mundial da Criança, que hoje se assinala, foi criado pela Organização das Nações Unidas a 20 de novembro de 1959, data em que foi aprovada a Declaração dos Direitos da Criança, afirmando-os em todo o mundo.