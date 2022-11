DIA INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA ASSINALADO EM MANGUALDE

Conferência sobre “Modelo de apoio às vítimas de violência doméstica” e assinatura de Protocolo com APAV marcam a iniciativa.

O Município de Mangualde irá assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, no próximo dia 25 de novembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

Pelas 10h00 terá início a Sessão de Boas-Vindas, a cargo de Maria José Coelho, Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Mangualde e Conselheira Interna para a Igualdade. De seguida, pelas 10h15, terá início a conferência sobre a temática “Modelo de apoio às vítimas de violência doméstica”, com a intervenção de Natália Cardoso, Gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Coimbra da APAV.

Seguir-se-á, às 11h15, a assinatura de Protocolo com a APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que contará com a presença de João Lázaro, Presidente da APAV, e Marco Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde. O encerramento da Sessão, pelas 11h30, será realizado pelo Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.

EXPOSIÇÃO “NÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA”

Para assinalar a efeméride, estará ainda patente, de 25 de novembro a 2 de dezembro, no Átrio da Câmara Municipal de Mangualde, a exposição “Não à Violência Doméstica”. A exposição é constituída por cartazes que a APAV foi lançando ao longo dos anos, com o objetivo de sensibilizar a comunidade para a importância desta temática, nomeadamente da importância de denunciar a violência contra as mulheres. A entrada é livre e a mostra poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h30.

