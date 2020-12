Dia Internacional dos Voluntários comemorado de forma digital ao longo da semana

Este sábado, 5 de dezembro, celebra-se em todo o mundo o Dia Internacional dos Voluntários, instituído em Assembleia Geral da ONU, a 17 de dezembro de 1985, cujo objetivo é enaltecer o esforço dos voluntários, salientando os valores de entreajuda e sentido de comunidade, bem como promover a participação em programas de voluntariado. E Moimenta da Beira, como sempre tem acontecido, vai associar-se às comemorações, mas desta vez de forma digital, por causa da pandemia de Covid-19.

Essa comemoração, promovida pela Câmara Municipal, através do Banco Local de Voluntariado, em conjunto com o Gentes CLDS – 4G, Organizações Promotoras de Voluntariado (IPSS), Agrupamento de Escolas e os Voluntários, vai decorrer digitalmente ao longo de toda a semana, até dia 11 dezembro, com a disponibilização diária, nas plataformas digitais, sempre a partir das 11 horas, de vídeos com os testemunhos dos vários parceiros da Rede Social envolvidos nesta temática. O primeiro, este sábado, dia da celebração da efeméride, é do Presidente da Câmara Municipal, José Eduardo Ferreira, que sublinhará a importância do trabalho exercido pelos voluntários na vida de toda a comunidade local, nacional e global.