Dia de Todos os Santos: Cemitérios abertos, mas com acesso condicionado

Tendo em conta o contexto de atual agravamento da pandemia da COVID-19 e a aproximação do Dia de Todos os Santos (1 de novembro), em que muitos portugueses se deslocam aos cemitérios para recordar os entes queridos que já partiram, o Município de Lamego informa que vai manter abertos os cemitérios da cidade (Cruz Alta e Santa Cruz), reforçando, no entanto, as medidas preventivas de forma a mitigar o risco de um eventual contágio.

Assim, o Município de Lamego informa que nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, se aplicarão as seguintes medidas excecionais:

O horário de funcionamento em vigor será das 8h às 19 horas;

O acesso é limitado a 250 pessoas em simultâneo;

O tempo máximo de permanência para cada pessoa ou família é de 15 minutos;

É obrigatória a utilização de máscara de proteção nos acessos e no interior;

É obrigatória a desinfeção das mãos com álcool gel à entrada e à saída;

Para os trabalhos de ornamentação, cada visitante deve levar os seus próprios utensílios;

Os visitantes devem manter a distância social;

É obrigatório o respeito pelos circuitos de entrada e saída definidos no interior dos cemitérios;

Serão encerradas as instalações sanitárias;

Em caso de agravamento da evolução epidémica, poderão ser alteradas as medidas em vigor.