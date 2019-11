Dezembro no Cine Clube de Viseu

Às terças-feiras, o cinema irá reflectir sobre a palavra, com o ciclo IMAGEM E PALAVRA a apresentar três abordagens totalmente distintas de pensar a literatura no grande ecrã. A abrir, O Livro de Imagem, novo filme de Jean-Luc Godard, que continua a forçar os limites do cinema com o estilo de colagem de sons, imagens e palavras que tem sido marca do realizador. O Livro de Imagem foi o primeiro trabalho a ser distinguido com uma Palma de Ouro Especial na história do Festival de Cannes – um prémio criado especificamente para o filme. Segue-se A Portuguesa, de Rita Azevedo Gomes, filme histórico adaptado de uma novela de Robert Musil, com diálogos de Agustina Bessa-Luís, fotografia de Acácio de Almeida e música original de José Mário Branco. A encerrar, O Homem-Pykante – Diálogos kom Pimenta, “filme-performance” de Edgar Pêra sobre Alberto Pimenta – poeta, narrador, ensaísta, performer, professor universitário e um dos mais importantes criadores portugueses, experimentador por natureza e inconformista político por convicção.

Todos eles em estreia em Viseu, tratam-se de oportunidades únicas para o público da cidade. As sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras às 21h30, no Auditório do IPDJ. A entrada é livre para jovens até 18 anos, e há desconto de 2,5eur para estudantes do ensino superior, associados Cine Clube, ACERT e amigos Teatro Viriato.