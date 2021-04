DEPUTADO JOSÉ RUI CRUZ ALERTA “QUESTÕES AMBIENTAIS E DO PATRIMÓNIO DE TONDELA SÃO PRIORIDADE.”

José Rui Cruz, deputado do PS, em representação da Federação Distrital do PS Viseu, acompanhado pelo membro do Secretariado Distrital, Manuel Videira Lopes, esteve em Tondela nomeadamente, na freguesia de Dardavaz para se inteirar da problemática situação de poluição na Ribeira de Dardavaz e da qualidade de tratamento dos efluentes industriais da Zona Industrial da Adiça. O deputado também visitou a Central Hidroeléctrica de Pisões e acompanhou a degradação daquele património público.

Na sequência de uma solicitação da Junta de Freguesia de Tondela/Nandufe durante, a José Rui Cruz visitou a Central Hidroeléctrica de Pisões, onde foi possível perceber a grave situação de degradação em que a mesma se encontra atualmente. Neste contexto, José Rui Cruz referiu que “irei fazer, através do mecanismo regimental das perguntas ao Governo, uma intervenção no sentido de desencadear uma solução que possa vir a tornar a Central num espaço museológico industrial devidamente conservado e referenciado”.Esta visita também contou com a presença do Presidente da Junta de Freguesia de Tondela Nandufe, Francisco Coutinho, do Vereador da Câmara Municipal de Tondela Miguel Torres, e dos Membros da Assembleia Municipal.

Em Dardavaz, José Rui Cruz reuniu com o membro do PS desta Freguesia e com o representante do Movimento Poluição da Ribeira de Dardavaz. “Colocaram-me ocorrente das diversas queixas sobre a poluição, descargas na Ribeira e da qualidade de tratamento dos efluentes industriais da Zona Industrial da Adiça.”. Referiu o deputado, e ainda reforçou que “será necessário aproveitar as potencialidades do Plano Resolução e Resiliência PRR e do Programa Portugal 2030” para solucionar os problemas ambientais sentidos em Dardavaz e dar boas condições às empresas instaladas na Zona Industrial da Adiça.