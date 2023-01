Delegação da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões em visita de trabalho à Comissão Europeia

Uma delegação da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões está a realizar uma visita de trabalho à Comissão Europeia, com o objetivo de aprofundar o conhecimento dos autarcas sobre o seu funcionamento e de projetos na área da economia circular, energia e transição digital.

No primeiro dia da missão, a delegação reuniu com Elisa Ferreira, comissária europeia com a pasta da Coesão e Reformas.

“A CIM e os autarcas da região tiveram a oportunidade de partilhar pontos de vista sobre os problemas e as dificuldades específicas que um território como Viseu Dão Lafões enfrenta à escala nacional e europeia. Tivemos, ainda, oportunidade de sublinhar algumas preocupações relacionadas com a coesão em territórios de baixa densidade”, referiu o vice-presidente da CIM Paulo Almeida.

Estão ainda previstas reuniões com o responsável pela gestão de políticas da Direção-Geral da Política Regional e Urbana para Portugal e Espanha e com a “Energy Cities”, uma rede que reúne representantes de autoridades locais de 30 países na área da transição energética e neutralidade carbónica nas cidades.