Delariva Viseu traz a Viseu um dos maiores nomes do Jiu-Jitsu mundial

A Escola Delariva (Jiu Jitsu Clube de Viseu) trará a Viseu o renomado atleta Vinícius Liberati, uma das maiores referências atuais no Jiu-Jitsu. O atleta brasileiro estará presente nos dias 27 e 28 de janeiro para dois workshops exclusivos, que terão início às 19h15, no Pavilhão Desportivo do Fontelo.

Ao longo da sua carreira, Vinícius Liberati destacou-se em várias competições internacionais, conquistando diversos títulos pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) e pela Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP). Entre as suas conquistas mais notáveis, incluem-se o vice-campeonato mundial de 2024, o campeonato europeu e o campeonato sul-americano.

Nos workshops em Viseu, os participantes terão a oportunidade de aprender diretamente com Vinícius Liberati, que partilhará a sua experiência e conhecimento enquanto atleta de alta competição. Este evento representa uma excelente oportunidade para praticantes e adeptos de Jiu-Jitsu brasileiro conhecerem e aprenderem com um dos melhores atletas do mundo.

Mais informações nas Redes Sociais da Escola Delariva Viseu: @delarivaviseu