Defesa João Pinto é o segundo reforço do Académico de Viseu

O defesa central João Pinto, ex-Feirense, é o segundo reforço do Académico de Viseu, confirmou hoje a SAD do clube da II Liga de futebol.

O jogador, de 22 anos, assinou um contrato válido até 2025, terminando uma ligação aos ‘fogaceiros’, nos quais cumpriu toda a formação, do escalão mais jovem até aos sub-23, sendo depois emprestado ao Sporting de Espinho, que representou na temporada de 2020/21. Regressou a Santa Maria da Feira para mais duas épocas no Feirense, disputando 62 partidas oficiais.

João Pinto já se juntou aos novos companheiros no estágio de pré-época que os viseenses estão a realizar na Alemanha, próximo de Munique, e onde o Académico de Viseu realizará na quarta-feira um primeiro apronto frente a uma formação germânica dos escalões secundários.

Depois do médio Samba Koné, que o Académico de Viseu contratou ao FC Porto, João Pinto é o segundo reforço oficialmente confirmado na formação beirã, que prepara a entrada nas competições oficiais de futebol com uma deslocação a Vila do Conde, no dia 22 de julho, onde vai defrontar o primodivisionário Rio Ave, em jogo da 1.ª fase da Taça da Liga.