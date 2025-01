CONFERÊNCIAS TEEN “CRIA O TEU FUTURO” EM NELAS

Nelas recebeu no passado dia 16 janeiro 2025, a 13a edição das Conferências TEEN, no âmbito do

projeto “Wanted, Escolas Empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões – Cria o Teu Futuro”.

A abertura do evento esteve a cargo do Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Joaquim Amaral,

que deu as boas vindas e dirigiu palavras de agradecimento a todos os presentes e intervenientes, e de

incentivo aos cerca de 160 alunos presentes do Ensino Secundário Regular e Profissional dos

Agrupamentos Escolas de Canas de Senhorim e de Nelas e respetivos Professores. Enalteceu ainda este

projeto da CIM Viseu Dão Lafões, que considera cada vez mais importante para uma integração dos

jovens na sociedade atual e, futuramente, no mercado de trabalho, e que lhes faculta competências e

ferramentas que germinam jovens empreendedores, dinâmicos e criativos.

De forma a incentivar e potenciar o espírito empreendedor, a economia local e dinâmica empresarial do

Concelho, o Edil destacou ainda as medidas de promoção do Empreendedorismo Local por parte do

Município de Nelas, com a criação de um Espaço de Coworking assente na cultura de networking,

inovação, produtividade e partilha, e a criação de Incubadora de Empresas em parceira com a CIM Dão

Lafões, que visa apoiar o empreendedorismo e potenciar a criação de novas ideias de negócio e

empresas, contribuindo assim para o desenvolvimento económico concelhio.

A Conferência seguiu com a palestra do Empreendedor Local, João Olival, que deu a conhecer, de

forma inspiradora, o seu percurso pessoal, académico e profissional. Fundador da Officelan, empresa

sedeada em Canas de Senhorim e reconhecida com o galardão PME de Excelência, João Olival realçou

a importância das suas inúmeras aprendizagens e do impacto positivo que os seus professores tiveram

na sua formação, partilhando também os múltiplos obstáculos que teve de superar e que o ajudaram a

tornar-se mais forte e determinado. Este reconhecido empresário e empreendedor do nosso Concelho

terminou o seu discurso com palavras de encorajamento aos alunos, destacando a importância do

empenho, trabalho, persistência e consistência.

Seguiu-se a intervenção de Inês Guimarães, a “MathGurl!” Mestre em Matemática e influenciadora

digital, que trouxe toda a sua energia e conhecimento para inspirar os jovens com a sua visão sobre

como a matemática e a criatividade podem ser os motores do sucesso. Com um forte discurso

motivacional, deu a conhecer o seu percurso académico e profissional, a sua paixão pela matemática, e

no fim, salientou que o os jovens devem sempre acreditar nos seus sonhos, refletindo também na

importância de nos revermos naquilo fazemos, nas nossas escolhas e decisões.

Com o objetivo de proporcionar aos alunos a oportunidade de conhecer jovens empreendedores e tomar

conhecimento das suas histórias contadas na primeira pessoa, motivando-os para serem

empreendedores e criativos, as Conferências Teen servem também de mote de arranque para as etapas

que se seguem do projeto “WANTED”: os Bootcamps que proporcionam aos grupos de trabalho a

imersão, durante 8 horas num trabalho de aceleração com o apoio de especialistas, a iniciativa

especificamente dedicada aos professores: o bootcamp “Mente Sã, Professores Sãos”, e por fim, o

Concurso Intermunicipal, onde os finalistas terão a oportunidade de apresentarem os seus trabalhos,

resultado de muita criatividade, dinamismo, espírito de iniciativa e inovação.

A todos os participantes votos de muito sucesso e de conquistas!