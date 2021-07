Concurso Fotográfico Wiki Loves Earth 2021 aberto durante o mês de julho

A Wikimedia Portugal organiza em julho, juntamente com as suas congéneres de outros países mundiais, um concurso internacional de fotografia de espaços naturais protegidos e fauna e flora locais. O objetivo é angariar fotografias de todo o património natural do mundo, sob uma licença livre, de modo a que fiquem acessíveis a todos no Wikimedia Commons e possam ilustrar os respetivos artigos enciclopédicos na Wikipédia.

Este ano, em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o concurso tem como tema o impacto da ação humana no património natural.

O Wiki Loves Earth é um concurso anual organizado pelo Movimento Wikimedia, de que faz parte a Wikipédia e o Wikimedia Commons, que pretende despertar interesse pelas paisagens naturais e vida selvagem de todo o mundo. Durante o mês de julho, fotógrafos amadores e profissionais são convidados a compartilhar fotografias de natureza com uma licença livre, de maneira a que fiquem acessíveis em todos os projetos Wikimedia e possam ilustrar artigos enciclopédicos na Wikipédia, assim como outros fins educativos.

Este ano, no âmbito da campanha #Wiki4HumanRights estabelecida em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o concurso tem um prémio especial global para a melhor foto mostrando o impacto das ações humanas no ambiente.

O concurso decorre em duas fases distintas: numa primeira fase são selecionados e premiados os vencedores nacionais; numa segunda fase selecionam-se os vencedores por entre os melhores de cada país.

Em Portugal serão premiados as três melhores fotos, havendo uma menção especial para a melhor foto de uma espécie da flora ou fauna portuguesa. Pede-se aos concorrentes para respeitarem o habitat natural quando forem tirar as fotos.

A primeira edição do concurso teve lugar em 2013 na Ucrânia e logo no ano seguinte o concurso tornou-se internacional. Em 2020, o concurso envolve 34 países. Em Portugal, a primeira edição teve lugar em 2015, com posteriores edições em 2018, 2019, 2020 e agora em 2021. Desde a primeira edição em Portugal, os participantes contribuíram com mais de 4700 fotos.

Na edição deste ano, as fotos a concurso devem ser submetidas entre 1 e 31 de julho, seguindo as instruções disponíveis no site do evento.

As áreas protegidas abrangidas pelo concurso constam do mapa presente no site, onde é possível descobrir também que áreas ainda não foram fotografadas.

Cada concorrente pode submeter quantas fotografias quiser, desde que respeitem as regras do concurso e do Wikimedia Commons.

Todas as imagens devem ser propriedade dos participantes e devem ser licenciadas sob uma licença livre. As fotos podem ter sido tiradas a qualquer momento, tanto no próprio mês de julho, ou em meses ou anos anteriores.

As imagens serão analisadas por um júri, em agosto, e os vencedores serão anunciados e contactados pela organização.

Para mais informações sobre como participar e prémios, consulte o site.

A Wikimedia Portugal (WMP) é uma associação sem fins lucrativos dedicada à promoção do conhecimento livre em Portugal através dos projetos mantidos pela Wikimedia Foundation, nomeadamente a internacionalmente conhecida enciclopédia online Wikipédia, um dos sites mais visitados em todo o mundo, e do repositório de imagens Wikimedia Commons.

O Movimento Wikimedia engloba voluntários e organizações a nível mundial que partilham os valores definidos pelos projetos Wikimedia, como liberdade de expressão, conhecimento livre para todos, e partilha em comunidade.

Fotos de vencedores passados:

(fotos podem ser usadas livremente, desde que com a atribuição devida)

2015 – https://blog.wikimedia.pt/ 2015/07/09/wiki-loves-earth- portugal-espanha/

2019 – https://blog.wikimedia.pt/ 2019/07/31/finalistas-do-wiki- loves-earth-2019-em-portugal- e-espanha/

2020 – https://blog.wikimedia.pt/ 2020/09/22/vencedores-do-wiki- loves-earth-portugal-2020/

Fontes: Wiki Loves Earth Portugal e Wikimedia Portugal

Foto: Jorge Nelson Alves