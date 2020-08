CONCLUÍDA PRIMEIRA FASE DE INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM CUBO

Estão concluídas as obras de pavimentação da Rua do Campo, Largo da Carvalha, Rua do Escorregadoiro e da Travessa da Fábrica, um investimento no valor de cerca de 60 mil euros. A União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta efetuou também intervenções nas Ruas do Acipreste, Central e Rua da Fábrica, mas de forma parcial. Estas intervenções possibilitam agora uma melhor acessibilidade a todos os moradores que dependem diariamente dos espaços.

“É nosso objetivo dotar a Freguesia de excelentes infraestruturas e esta primeira fase de intervenção das obras de pavimentação em Cubos garante, sem dúvida, uma melhoria significativa na qualidade de vida de todos os mangualdenses.”, destaca Marco Almeida, Presidente da União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta.

A primeira fase da intervenção incluiu ainda a sinalização das referidas vias.