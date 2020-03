Comunicado da Camara Municipal de Fornos de Algodres

O Presidente da Câmara Municipal de Fornos de Algodres decidiu sexta-feira, dia 13, reforçar a adoção de medidas de prevenção no âmbito do Plano de Contingência | COVID 19

Assim, foi decidido :

1. Encerramento ao Público da Biblioteca Municipal;

2. Encerramento ao Público do Museu;

3. Suspender durante este período o transporte diário coletivo de idosos para o Centro de Saúde

a. Em caso de necessidade urgente de transporte, devidamente validada pelo Centro de Saúde

de Fornos de Algodres, a Câmara Municipal assegurará o transporte, devendo para o efeito

solicitar o mesmo através do número de apoio 271 700 065.

4. Encerramento de todos os serviços de atendimento presencial no edifício da Câmara Municipal,

inclusivamente os prestados por outras entidades, como por exemplo o Instituto de Emprego e Formação

Profissional.

a. Em alternativa o atendimento passa a ser feito por via telefónica ou eletrónica, das 9h00 às

17h00 através dos seguintes contactos:

i. Contacto Geral: 271 700 060; 271 700 160 | geral@cm-fornosdealgodres.pt;

ii. Secretaria: 271 700 067 | secretaria@cm-fornosdealgodres.pt;

iii. Obras e Serviço de Águas: 271 700 065 | obrasmunicipais@cm-fornosdealgodres.pt;

aguas@cm-fornosdealgodres.pt;

5. Foi decidido também dar a possibilidade aos colaboradores do Município, com filhos até à idade de 12

anos ou independentemente da idade com deficiência ou doença crónica, de requerem o regime de

teletrabalho (sem perda de regalias salariais).

Estas medidas de carácter extraordinário vigoram até indicação em contrário, podendo a qualquer momento

ser tomadas outras decisões em função da monitorização do Plano de Contingência Municipal | COVID 19.

Solicito a todos os fornenses que mantenham um comportamento responsável e adequado à situação

que estamos a viver, seguindo as orientações da Direção Geral de Saúde (https://covid19.min-saude.pt/),

na certeza de que seremos capazes de superar este momento.