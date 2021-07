COMPLEXO DE TRILHOS DE TAROUCA – AUTARQUIA PROMOVE PRIMEIRA CAMINHADA ORIENTADA

No próximo domingo, dia 18 de julho, os interessados em percorrer a Pequena Rota 1 do Complexo de Trilhos de Tarouca, poderão fazê-lo com o acompanhamento e orientação de um técnico de educação física e desporto da autarquia.

Por forma a evitar ajuntamentos e cumprir as normas da DGS face à atual a situação pandémica, as inscrições são obrigatórias e limitadas através do email comunicacao@cm-tarouca.pt , e os caminhantes poderão optar por efetuar a rota às 8h30 ou às 18h00.

Com início no emblemático Morro de Alcácima, com vista sobranceira sobre toda a cidade de Tarouca, esta rota diferencia-se por valorizar o contacto com a natureza, por caminhos recônditos e campestres que numa perfeita simbiose se fundem no meio urbano tarouquense. O percurso de cerca de 6km conta com passagens pelo Bairro de São Pedro e Senhor do Monte, presenteando os caminhantes com uma paisagem única sobre a cidade, Variante Este e novo Parque Ribeirinho de Tarouca.