COMITÉ DE ACOMPANHAMENTO APROVA RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DE 2020 E REPROGRAMAÇÃO DO CENTRO 2020

O Comité de Acompanhamento do Programa Operacional Regional do Centro (Centro 2020), que

reuniu , dia 10, por videoconferência, aprovou por unanimidade o Relatório Anual de Execução de 2020 e a

Reprogramação do Centro 2020.

A reprogramação do Centro 2020 visa financiar a retoma da atividade das empresas, apoiando o

regresso dos trabalhadores ao horário normal de trabalho, depois de cessado integralmente um

período de lay-off, alocando recursos de Fundo Social Europeu (FSE) a estes apoios, através da

criação de um novo objetivo específico com uma dotação de 70M€.

O Relatório Anual de Execução de 2020 permitiu efetuar um balanço do Centro 2020 muito focado nos

resultados alcançados, tendo sido destacados: o apoio ao investimento empresarial em 3328

empresas, que permitem criar 8.590 postos de trabalho, o apoio ao microemprendedorismo com 1.164

projetos, permitindo criar 2.519 postos de trabalho, o apoio à colocação de 90 pessoas altamente

qualificadas em empresas e o apoio a 138 equipamentos escolares e a 63 equipamentos de saúde.

Como indicadores de resultado transmitiu-se a boa evolução da região na taxa de emprego, no impacto

reduzido na taxa de desemprego e o sucesso no combate ao insucesso escolar.

Para Isabel Damasceno, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do

Centro (CCDRC), “O Comité de Acompanhamento decorreu da melhor forma, tendo-se verificado um

excelente nível de debate e participação. Aproveitando a presença dos nossos principais parceiros,

destacámos a importância de acelerar a execução do Centro 2020, colocando como meta de curto

prazo atingir a taxa de execução de 50% no final de junho, ou seja, pagar mais de 200 milhões de

euros de janeiro a junho. Este desafio implica o empenho de todos, tendo a região o desafio de garantir

a plena absorção dos fundos europeus disponíveis”.

A reunião contou com a presença de representantes da Comissão Europeia, da Agência para o

Desenvolvimento e Coesão, organismos intermédios dos sistemas de incentivos, Comunidades

Intermunicipais (CIM) e Grupos de Ação Local (GAL), e vários parceiros regionais como são as

associações empresariais, sindicatos, municípios, universidades e institutos politécnicos.

O Comité de Acompanhamento é um órgão colegial, responsável por analisar e aprovar a metodologia

e os critérios de seleção das operações, os relatórios de execução anuais e finais, as propostas da