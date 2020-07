COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL REUNIU PARA PREPARAR ALERTA MÁXIMO DE FOGOS FLORESTAIS

Teve lugar no dia 15 de julho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, uma reunião da Comissão Restrita da Protecção Civil Municipal, que contou com a presença do Presidente da Câmara e dos Responsáveis Municipais da Protecção Civil, bem como dos Comandantes dos Bombeiros Voluntários de Nelas e de Canas de Senhorim, dos Comandantes dos Postos da GNR de Nelas e de Canas de Senhorim e de outros elementos das respectivas estruturas, e ainda de um representante do SEPNA/NPA do Posto Territorial de Mangualde, com vista a avaliar, agilizar e operacionalizar o reforço de contactos e meios para fazer face ao estado de alerta especial laranja de Perigo de Incêndio Florestal (entretanto já actualizado para alerta especial vermelho – alerta máximo – para os próximos dias 17 e 18), face ao agravamento da severidade das condições meteorológicas.