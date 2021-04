Colectivo GiraSolAzul lança 2º. single do disco Tangerina no Dia Mundial do Livro

O Colectivo Gira Sol Azul tem em mãos o seu segundo trabalho discográfico inspirado no universo dos mais novos mas decididamente dirigido a todas as idades.

Trata-se de TANGERINA, um disco com um lado rock/pop como identidade aglomeradora, mas cujas composições são muito influenciadas quer pela harmonia jazz, música erudita, música étnica. Esta fusão de estilos é uma característica permanente nos vários trabalhos que Ana Bento e Bruno Pinto têm desenvolvido enquanto dupla de músicos.

O disco está associado a um espectáculo homónimo, com apoio à dramaturgia de Joana Providência e que estreou no Teatro Viriato em Viseu. Este trabalho inspira-se no livro ‘A invenção do dia claro’ de Almada Negreiros com música original de Ana Bento e Bruno Pinto que se apresentam em palco com os filhos. Na senda de Almada Negreiros, a música de TANGERINA pretende ser tão simples quanto sofisticada, repleta de dinâmicas ricas e contrastantes, cores luminosas e vitais. No Dia Mundial do Livro, 23 de abril, é disponibilizado o 2º. single do disco, ‘dar corda às palavras para ellas estarem a dançar ‘.