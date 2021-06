Clube das Ciências de Moimenta da Beira no pódio da 1º edição do CanSat Júnior Portugal

Foi por uma unha negra que a equipa “SpaceBoys and Girls” do Clube das Ciências do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira não venceu a primeira edição do CanSat Júnior Portugal. Ficou num honroso segundo lugar. O evento realizou-se no último sábado, dia 19 de junho, no Centro Ciência Viva de Constância.

O CanSat Júnior é um projeto escolar, criado pela Ciência Viva/ESERO Portugal, e foi concebido com o objetivo de motivar os alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico a participar numa missão espacial “real”. Nessa missão, as equipas tiveram de construir um pequeno satélite do tamanho de uma lata de refrigerante, equipá-lo com um sistema de comunicações e sensores (temperatura e pressão atmosférica) e programá-lo.

A competição contou com a participação de oito equipas, oriundas de várias regiões do país, que tiveram de lançar os seus microssatélites a partir de um drone, a 100 metros de altura, e de apresentar os resultados do seu trabalho perante o júri da competição.

O grupo da Escola de Moimenta da Beira foi representado por 8 alunos (Francisco Carvalho, do 7º ano; Ana Ribeiro, Bruna Santos, João Lufinha, Matilde Rebelo, Rodrigo Frias, Tito Martins e Tomás Dias, todos do 9º ano) e pelos docentes Paulo Sanches, Alberto Sousa e Eduardo Ribeiro.