Circulação ferroviária na Linha do Vouga já foi retomada

A circulação ferroviária no troço da Linha do Vouga entre Santa Maria da Feira e São João da Madeira foi retomada pelas 13:00, revelou a Infraestruturas de Portugal (IP), após estragos hoje causados pelo mau tempo.

A circulação de carruagens nessa zona do distrito de Aveiro foi suspensa ao início da manhã depois de detetado um desguarnecimento de via ao quilómetro 21,4, tendo a empresa pública que gere a ferrovia nacional destacado para o local os técnicos necessários para proceder aos trabalhos de avaliação e reposição das condições de circulação.

“Estão concluídos os trabalhos de reparação da via e foi restabelecida a circulação normal de comboios entre Santa Maria da Feira e São João da Madeira”, comunicou fonte oficial da mesma entidade.

O mau tempo que se faz sentir desde terça-feira no Norte e Centro do País vem afetando sobretudo os distritos de Aveiro, Viseu e Coimbra, que até às 08:00 de hoje estiveram sob aviso laranja e, entretanto, passaram a amarelo.

Até às 21:00, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ainda sob alerta amarelo os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga devido à previsão de forte agitação marítima, com ondas de Oeste e Sudoeste que se apresentarão com 4 a 5 metros de altura e passarão gradualmente a vagas de Noroeste.