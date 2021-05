CINFÃES: INSPIRE NATUREZA, EXPIRE SAÚDE

A magia entre a Serra de Montemuro e o rio Douro

A vida esteve em pausa demasiado tempo. É necessário recomeçar a viver. Mais do que nunca corpo e mente precisam ser um só. A única maneira de recuperar é estar em comunhão total com a natureza. Cinfães é o local onde se inspira natureza e expira saúde! A paz e o sossego de uma região no seu estado de conservação mais puro, a tranquilidade e a segurança a dois passos dos grandes centros urbanos. Agora, que chegou a altura de voltar a viver, Cinfães é um destino naturalmente único para uma escapadinha ou, quem sabe, umas férias.

Entre o cimo da serra de Montemuro, uma montanha mágica, e a foz do Rio Paiva, no Rio Douro. Da aridez da montanha, um sítio privilegiado de onde se vê o verde das margens do Douro, do Bestança, do Paiva, a Serra do Marão e a Serra da Estrela, até às planícies verdejantes da Queda de Água do Rio Sampaio ou a Cascata da Ribeira de Tendais. Locais únicos como o vale dos Bestança onde a natureza interage entre si, com nenhuma interferência do homem. O rio Bestança nasce na serra de Montemuro e desce até ao Douro em quase 14 km de “Bestias”, termo que significa correr naturalmente em zona de fauna e flora selvagem.

Aldeias como a da Gralheira, a 1200 metros de altitude em plena serra de Montemuro, a história permanece imóvel com povo humilde e acolhedor. A serra continua a ter as mesmas flores de há duzentos anos. Os pássaros fazem ali os seus ninhos. Os ruídos são do vento a passar e da água a correr pelos ribeiros.

Cinfães é a natureza intocada. A magia que vai da serra ao rio, da Princesa da Serra ao Vale Encantado, um conto de fadas, um paraíso a descobrir pelo homem. De carro, de bicicleta ou a pé, Cinfães recebe de braços abertos aqueles que querem escapar do mundo.

O local ideal para recuperar dos dias encerrados entre quatro paredes. Cinfães está perto de tudo e longe do reboliço e stress do dia-à-dia. Na margem esquerda do Douro, está a cerca de uma hora dos centros urbanos do Porto, Braga e de Aveiro, e a menos de uma hora de Viseu.

Mas, porque, não é só a alma que precisa de alimento, o corpo também, Cinfães oferece uma gastronomia diversificada. Apoiada numa comida de conforto com séculos de tradição. Ninguém resiste a uns rojões à moda de Cinfães, uma posta de vitela arouquesa e os famosos Matulos, uns bolos de manteiga que são os reis da doçaria regional local, regados com um vinho verde fresco e apaladado.

A magia de Cinfães está à distância de um clique. O paraíso não fica tão longe quanto isso! A inspiração para escolher o que fazer neste destino naturalmente único encontra-se no Facebook VisitCinfaes, no Instagram visit.cinfaes e no site VisitCinfães.

E, porque não, começar por um “Roteiro GPS” de, pelo menos, 3 dias, como este:

Dia 1:

Experiência “Siga o Rebanho”.

Visita ao Museu Etnográfico de Nespereira.

Dia 2:

Visita guiada ao Museu Serpa Pinto e zona central envolvente.

Experiência gastronómica com posta arouquesa ou arroz de aba.

Visita ao Miradouro do Teixeirô.

Dia 3:

Visita à Serra da Gralheira com paragem obrigatória pela Ponte da Panchorra e as Muralhas das Portas de Montemuro.

Terminar o dia com a Visita à Igreja Nossa Senhora da Natividade de Escamarão, parte integrante da Rota do Românico.

Para ficar bem relaxado, experimentar uma aula de yoga em pleno rio Bestança (Esteja atento e procure um dia com concerto nas margens do rio enquanto ouve a partir de uma prancha de Stand Up Paddle, uma atividade única no País).

Ou

Passeio de barco com saída do Cais do Escamarão.

César Nóbrega