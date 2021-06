Cinfães – Detido com 80 doses de heroína

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Souselo, no dia 25 de junho, deteve em flagrante um homem de 52 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Cinfães.

No âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda abordaram um cidadão que evidenciou um comportamento suspeito ao aperceber-se da presença da Guarda. Ao verificarem que o homem mantinha algum nervosismo e após diligências policiais foi efetuada uma busca domiciliária, que culminou na apreensão de 80 doses de heroína, um telemóvel e 155 euros em numerário.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Cinfães.