Ciclo de Cinema Alemão

O Centro de Estudos Cinematográficos retoma as suas sessões cineclubistas a partir de hoje, 24 de junho às 21h45, com um ciclo de cinema contemporâneo alemão. É uma actividade inserida na Rede de Exibição Alternativa, com o apoio do ICA, e programada com o apoio Goethe Institut.

A cinematografia alemã é e foi, desde as origens do cinema, uma das mais marcantes e influenciadora no panorama global. Nomes como Fritz Lang, Reiner Werner Fassbinder, Werner Herzog ou Wim Wenders marcaram – e continuam a marcar – as suas épocas e deram-nos filmes com impacto mundial. Apesar de, com notáveis excepções, o cinema alemão ter perdido algum fulgor comercial nas últimas décadas, tal não significa que tenha perdido a urgência e a capacidade de criar obras excepcionalmente ricas. Este ciclo pretende dar um vislumbre da produção alemã dos últimos 6 anos, da sua amplitude e da sua riqueza estética e narrativa.





O Programa é o seguinte:



24 de Junho [LOTAÇÃO ESGOTADA]

— Victoria, de Sebastian Schipper

1 de Julho

— The Dreamed Path, de Angela Schanelec

8 de Julho

— Superegos, de Benjamin Heisenberg