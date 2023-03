Cerca de 1,3% das casas para arrendar no portal idealista têm menos de 30 m2

Cerca de 1,3% dos apartamentos anunciados no idealista para arrendar têm uma área inferior a 30 metros quadrados (m2), revela hoje um estudo elaborado pela plataforma, que tem por base os anúncios publicados nos últimos três meses.

No entanto, 15,8% dos apartamentos anunciados no portal idealista têm entre 30 m2 e 60 m2, enquanto a fatia mais expressiva dos apartamentos disponíveis para arrendar em Portugal (43,2%) possui uma área entre 60 m2 e 100 m2.

Seguem-se os apartamentos com áreas compreendidas entre 100 m2 e 150 m2, que representam 27,8% do total da oferta, e, por último, 11,9% dos apartamentos têm um área útil superior a 150 m2, lê-se no estudo.

Analisando por distritos, apenas a Guarda não teve qualquer apartamento para arrendar com áreas inferiores a 30 m2 nos três meses analisados, sendo que, com uma incidência inferior a 1% de casas com menos de 30m2, encontram-se Santarém (0,3%), Setúbal (0,6%), Faro (0,6%), Braga (0,7%) e Viseu (0,8%).