Centro Interpretativo da Anta de Arca | Conclusão dos trabalhos de requalificaçãodo edifício

Encontram-se em fase de conclusão os trabalhos de requalificação do edifício, destinado

ao Centro Interpretativo da Anta de Arca, em Paranho de Arca (União das Freguesias de

Arca e Varzielas).

Este projeto assenta, sobretudo, na valorização e preservação do património histórico,

cultural e arqueológico, nomeadamente do Dólmen de Arca (Monumento Nacional) e na

requalificação do edifício existente, através da criação de um Centro Interpretativo que

permitirá melhor a compreensão do monumento.

No edifício está previsto um Espaço Cidadão que pretende disponibilizar diversos

serviços que, atualmente, estão apenas disponíveis no Balcão Único Municipal e no

Espaço Cidadão de Oliveira de Frades, permitindo servir o cidadão, de forma mais

próxima.

Neste balcão poderá tratar de assuntos relacionados com a ADSE, IMT (renovação da

carta de condução, 2a via) fazer uma chave móvel digital, alterar a morada no cartão de

cidadão para maiores de 25 anos, pedir o cartão europeu de seguro de doença – ISS,

realizar alguns serviços da Autoridade Tributária (Finanças), pagar a água, taxas e

licenças, tratar de assuntos sobre a educação, entre outros.

De realçar que, numa segunda fase desta requalificação, irão ser construídos um Parque

de Merendas e um Parque Infantil na zona envolvente ao edifício.

Com este novo equipamento pretende-se contribuir para reforçar a identidade dos

valores locais, em prol da comunidade e de quem visitar o concelho, promovendo o

turismo do nosso território e descentralizar o atendimento, propiciando uma relação de

maior proximidade entre os serviços e os munícipes.