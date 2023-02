Centro de Portugal é destino nacional convidado na Bolsa de Turismo de Lisboa

A região Centro foi anunciada como destino nacional convidado na edição 2023 da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) e promete a maior presença de sempre no evento que começa na quarta-feira e se estende até domingo.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Turismo Centro de Portugal (TCP) assumiu-se como uma das “protagonistas” da BTL, dispondo de dois espaços, com um total de cerca de 1.000 metros quadrados (m2), para mostrar aos visitantes e profissionais do setor “as principais valências e mais-valias turísticas da região e dos municípios que a compõem”.

A entidade regional de turismo, que congrega 100 municípios, terá um stand principal com 918 m2, prometendo “surpreender pela operacionalidade, arrojo e atratividade do espaço, que procura sair dos lugares-comuns, e tornar a visita ao stand ela própria uma experiência”, observou a TCP.

Acrescentou que o espaço instalado no pavilhão I da Feira Internacional de Lisboa (FIL) “será o palco de um vasto programa de animação e de apresentações de múltiplos projetos, representativos dos principais produtos turísticos da região e que estão alinhados com as tendências da procura turística e do comportamento do consumidor”.

Estarão presentes no stand principal da TCP as oito comunidades intermunicipais da região Centro (Beira Baixa, Beiras e Serra da Estrela, Médio Tejo, Oeste, Região de Aveiro, Região de Coimbra, Região de Leiria e Viseu Dão Lafões), sete Redes Colaborativas – iNature, Aldeias do Xisto, Aldeias Históricas de Portugal, Aldeias de Montanha, Rota Histórica das Linhas de Torres, Terras da Transumância e Caminhos da Fé no Centro de Portugal -, as cinco Comissões Vitivinícolas (Bairrada, Beira Interior, Dão, Lisboa e Tejo) e quatro instituições e associações (Centro de Portugal Film Commission, Estações Náuticas, Universidade de Coimbra e Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior).

O stand integra ainda o município nacional convidado da edição 2023 da BTL (Aveiro), seis espaços de ativação institucional – município de Castanheira de Pera, New Hand Lab, Museu do Caramulo, Termas Centro, Gliding Barnacles e Licóbidos – e 14 empresas do setor turístico.

De acordo com o comunicado, a conceção do espaço “obedeceu a cinco princípios fundamentais”: a sustentabilidade (dos materiais do stand e de todas as iniciativas), a digitalização (com recurso constante às novas tecnologias de comunicação e informação), redes colaborativas (com parcerias com diversos atores regionais e nacionais), a diversidade (com múltiplos produtos turísticos e projetos a marcar presença na programação) e a Criatividade e a Inovação, argumentando os promotores que “em todos os cantos do stand haverá espaço para criar e inovar”.

Pela primeira vez, a TCP terá um espaço complementar ao stand principal na BTL, denominado “Inovar e Empreender”, que irá reunir “um conjunto de ‘startups’ e incubadoras de empresas do Centro de Portugal, que representam alguns dos melhores exemplos de inovação e empreendedorismo ligados ao setor turístico” da região, adianta.

Citado na nota, Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal, observou que o stand principal pretende “promover a grande diversidade da região Centro de Portugal, de forma concertada, identitária e coerente”, agrupando num só espaço todas as marcas regionais “tanto em termos de território, como em termos de produto turístico”.

Por outro lado, o dirigente da TCP notou que ao ser destino nacional convidado da BTL, a entidade regional de turismo poderá “mostrar de forma ainda mais assertiva a dinâmica que se vive na atividade turística da região”.