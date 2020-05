CDS-PP de Castro Daire cria plano estratégico de desenvolvimento

A concelhia do CDS-PP de Castro Daire anunciou hoje que delineou um plano estratégico de desenvolvimento económico-social, que batizou de “in Castro Daire”, com o intuito de que o nome se torne uma marca dos produtos endógenos.

“O conceito ‘in Castro Daire’ tem várias potencialidades: na política social, significando um concelho inclusivo; na política de apoio ao comercio local, dando o nome a um programa de apoio ao mercado interno; na setorização da economia, dando o nome a diversos programas económicos e turísticos do concelho”, considera o partido.

Segundo a concelhia do CDS-PP, “enquanto marca, ‘in Castro Daire’, será uma referência da proveniência e qualidade dos produtos e serviços com origem no concelho e sua internacionalização”.

“Por um lado, a marca significaria que os produtos e serviços provêm e situam-se em Castro Daire. Apostando nos produtos e serviços de qualidade já existentes, criar um símbolo que mostrasse a sua proveniência tornaria Castro Daire sinónimo de excelência”, defende.

No entender do partido, ao “definir critérios de qualidade para alargar o uso da marca traria aos novos investimentos aderentes esse rótulo de excelência e simultaneamente divulgaria o concelho”.

Até porque, “a marca ‘in Castro Daire’ tem já parte do caminho de internacionalização feito”, uma vez que “incorpora algo que é reconhecido facilmente como o símbolo internacional de proveniência, ‘made in’”.

Este plano estratégico de desenvolvimento económico-social foi delineado, porque, no entender do CDS-PP, “Castro Daire, enquanto concelho, tem enormes potencialidades económicas e sociais” e “produtos e serviços de qualidade” com “condições naturais, patrimoniais e humanas de excelência”.

“Tem faltado, apenas, uma estratégia integrada de valorização económica e social do concelho, enquanto tal. Há demasiado tempo que vivemos de medidas avulso, setorizadas. Algumas com bastante mérito, outras desconexas e que foram descontinuadas. Nada que permita dizer-se que mostra a união, solidariedade e capacidade das nossas gentes e terras”, aponta.

Neste sentido, a concelhia do partido assume que, “há anos, que tem defendido e trabalhado” no sentido de criar esta marca e, para isso, “só falta convencer os produtores locais a divulgar os seus produtos” com o registo de Castro Daire de forma “a criar valor no concelho, valor que também os produtores beneficiarão no futuro”.

Para isso, a concelhia tem vindo a realizar reuniões com forças políticas, instituições e empresas locais, uma vez que defende que “um plano de desenvolvimento estratégico tem de estar em diálogo institucional” com as várias entidades.

“Também estivemos com o senhor presidente de Câmara de Castro Daire (coligação PSD/CDS-PP) e com o seu chefe de gabinete (simultaneamente, presidente da secção local do PSD) a quem apresentámos o projeto e nessa reunião sentimos alguma abertura” do poder local, regista o partido.