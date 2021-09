É já este sábado, 11 de setembro, que se realiza a primeira edição do

CD Tondela Open Day.

Num evento que pretende servir de reencontro de toda a família

auriverde com o seu Clube, o Parque Urbano de Tondela será o palco

para este dia repleto de atividades e de emoções fortes.

Com a presença garantida de jogadores do plantel principal do CD

Tondela, os atletas vão participar numa sessão de autógrafos e fotos,

indo também jogar uma “peladinha” com os mais pequenos num

campo de futebol montado de propósito para este “desafio”.

Certa é também a apresentação pública do basquetebol, a nova

modalidade do nosso Clube, num momento que contará, além de um

campo de basquetebol, com a presença de representantes da

Associação de Basquetebol de Viseu e de atletas das nossas seleções

nacionais. Além disso não vais querer perder o torneio 3 contra 3

totalmente informal, mas com muita emoção à mistura.

Num evento em que se vai respirar Tondela, as pinturas faciais

também irão marcar presença, além de todas as modalidades do

universo auriverde. Do ténis que terá aulas gratuitas logo a partir das

9h00 para adultos, das 10h00 para jovens e das 11h00 para crianças.

Dos eSports que vão estar ligados à corrente e de comando na mão,

passando pelo hipismo, serão vários os espaços que estarão

reservados a cada uma “peças” que compõem o Clube.