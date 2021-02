CASTRO DAIRE – REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM MUNICIPAL

O Jardim Municipal de Castro Daire foi, e sempre será, um local de partilha marcado pelo seu papel social ao proporcionar locais privilegiados de convívio. Apreciado em qualquer estação do ano, é considerado um ícone da nossa vila e tem sido palco de inúmeros eventos e de grande confraternização.

O Jardim Municipal é um espaço central na vila e cuja última requalificação aconteceu há cerca de quarenta anos, tendo sofrido poucas alterações desde então. Mas, os tempos que se vivem exigem um espaço diferente, um espaço moderno e cada vez mais ao serviço da comunidade.

Perante a sua relevância e dada a necessidade da sua requalificação, a Câmara Municipal de Castro Daire vai avançar, a curto prazo, com um conjunto de intervenções que visam melhorar as condições existentes, valorizando o centro da vila e aumentando a sua atratividade e a competitividade regional.

As intervenções previstas de carácter permanente pretendem tornar o jardim acessível em todo o seu redor com a promoção da acessibilidade para Todos, garantindo um acolhimento inclusivo.

Este investimento enquadra-se, também, na grande aposta que o Município de Castro Daire está a efetuar no setor do Turismo, como o ponto central de uma aposta integrada da oferta turística que está a ser criada. Irá contemplar um espaço de acolhimento/informação/promoção turística, o “Welcome Center”. O Jardim Municipal será local de convívio, mas também um cartão de visita, a porta de entrada para acolher os turistas que nos visitem.

Esta infraestrutura moderna, bonita, acolhedora e contemporânea ajudará a marcar Castro Daire como um destino apelativo e atrativo para os turistas. O Jardim será complementado com um elemento decorativo singular, uma fonte luminosa, com o formato do mapa do concelho, e contará com a identificação das antigas vinte e duas freguesias do concelho em repuxos (géiser) de água no mesmo.

Será um espaço que contará, ainda, com uma aposta nas novas tecnologias. Os degraus da imponente escadaria que irá envolver o Jardim Municipal serão iluminados com tecnologia LED. A definição de um espaço claro para dinamização cultural, complementado com o acesso à internet

(WiFi free) atrairá cada vez mais pessoas.

Surgirá ainda o nome da vila, em letras gigantes, aplicado estrategicamente por forma a que as pessoas possam tirar selfies e levar Castro Daire, orgulhosamente, cada vez mais longe.