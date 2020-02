Castro Daire – Detido por furtos em residências e estabelecimentos

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Moimenta da Beira, ontem dia 20 de fevereiro, deteve um homem com 34 anos, por furto, no concelho de Castro Daire,

No âmbito de um processo de investigação por furtos em residências e estabelecimentos comerciais, a decorrer há três meses, registados em várias localidades do distrito de Viseu, mas com maior incidência no concelho de Vila Nova de Paiva, foram efetuadas cinco buscas, sendo três buscas domiciliárias e duas em veículos, que culminaram com a apreensão de:

· Três armas de fogo;

· 174 munições;

· Uma pistola de alarme;

· Uma arma branca;

· Quatro tratores agrícolas;

· Equipamento agrícola;

· Ferramentas elétricas;

· Peças de veículos;

· Três bidons com 60 litros de gasóleo;

· Dois telemóveis;

· 4.340 euros em numerário

· Talões de transferências bancárias;

· Documentos de registo de veículos e tratores agriculas;

· Dois aparelhos GPS;

· Dois detonadores;

· Duas chapas de matricula.

No seguimento das diligências policiais foi também identificado um outro suspeito de 65 anos. Ambos foram constituídos arguidos, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Satão.