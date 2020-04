CASTRO DAIRE: Câmara equipa espaços para emergências

O município de Castro Daire está a equipar dois espaços para apoio e retaguarda para situações de emergência. Os pavilhões desportivos da EB 2,3 de Castro Daire e o de Mões que se juntarão ao espaço da creche da Santa Casa da Misericórdia, adianta num comunicado.

Cada pavilhão irá disponibilizar 30 camas, equipamentos esses adquiridos pelo município, que perfarão um total de 60. No espaço da Santa Casa da Misericórdia, estão já montadas 16 camas, com a capacidade do seu número ser elevado para 22.

Esta medida, explica, “visa reforçar a capacidade de resposta social em casos de necessidade de alojamento de emergência” e “ficarão disponíveis para serem utilizados em caso de emergência nesta fase de pandemia”.

A criação destes espaços, explica, ficou definida em reunião da comissão municipal de proteção civil e “estava a aguardar a chegada das camas de campanha, encomendadas há cerca de duas semanas, que chegaram no final do dia de ontem”.