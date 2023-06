Castro Daire aguarda 500 atletas de 15 nacionalidades para provas de montanha

Cerca de meio milhar de atletas de 15 nacionalidades são esperados este fim de semana em Castro Daire, para participarem em provas de desporto de montanha, uma com recorde de atletas inscritos, disse a organização.

Segundo um comunicado de imprensa da Câmara Municipal de Castro Daire, liderada pelo social-democrata Paulo Almeida, as provas deste ano têm como “principal objetivo chamar a atenção para a importância da saúde mental no desporto”.

A terceira edição do evento – Montemuro Vertical Run – vai realizar-se nos dias 01 e 02 de julho e inclui a 19ª Taça do Mundo de Corrida de Montanha, que, segundo o executivo municipal, “alcança este ano um novo recorde de participantes internacionais”.

“São 500 atletas provenientes de 15 nacionalidades diferentes, incluindo alguns dos melhores atletas do mundo nesta modalidade, bem como os principais atletas nacionais”, sublinha o executivo municipal.

Além da presença de portugueses estão também previstos atletas de Espanha, França, Itália, Bélgica, Grã-Bretanha, Moçambique, Brasil, Quénia, República Checa, Nova Zelândia, Roménia, Finlândia, Canadá e Irlanda.

A competição, descreve o documento, “consiste numa subida constante, inclui uma caminhada de 5,6 quilómetros, corridas para jovens de 5,6 quilómetros e a prova principal para seniores e veteranos, que percorrerão 10,2 quilómetros”.

A nota adianta ainda que o início da competição do Montemuro Vertical Run ocorrerá pelas 09:00 de domingo, em Parada de Ester, com a linha de chegada situada no topo da Serra de Montemuro, nas Fragas do Inferno.

A abertura oficial do Montemuro Vertical Run está agendada para sábado (01 de julho) e conta com a presença de diversas entidades responsáveis, entre elas, um representante da World Mountain Running Association.

A cerimónia de sábado contempla ainda “um desfile das nacionalidades representadas pelos 15 países de origem dos atletas que competem nesta edição” do Montemuro Vertical Run 2023.

Além das provas de montanha, a autarquia organiza atividades paralelas, nomeadamente uma ‘fun zone’ no jardim municipal, no centro da vila de Castro Daire, no distrito de Viseu, com demonstrações de outras modalidades desportivas.

A Câmara prevê também visitas guiadas, sujeitas a inscrições, a pontos do concelho como, por exemplo, destaca, ao Centro de Interpretação e Informação de Montemuro e Paiva (CIIMP), ao museu, ao centro histórico da vila e às Termas de Carvalhal.