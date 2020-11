CASTRO DAIRE – 10% EM VALE DE DESCONTO PARA QUEM COMPRAR NO COMÉRCIO LOCAL

O Município de Castro Daire, em parceria com a Associação Empresarial de Castro Daire e Beiras, vai levar a cabo uma campanha denominada “(Des)Contos de Natal” ao comprar no Comércio Local.

Esta campanha prevê a atribuição de vales de desconto de 10% em todas as compras efetuadas no comércio local do Concelho entre o dia 1 e o dia 25 de dezembro.

Todos os consumidores, depois de efetuarem as suas compras, terão de se deslocar ao Gabinete do Empreendedor para poderem obter um vale com o valor de 10% sobre o montante total da fatura, com o limite máximo de vale de 25€.

Neste seguimento, os consumidores deverão apresentar estes vales nas lojas aderentes para serem descontados, o que poderão fazê-lo entre os dias 02 de dezembro e 30 de janeiro de 2021. Os estabelecimentos aderentes aceitarão estes vales de descontos, os quais serão, posteriormente, ressarcidos dos respetivos valores.

A opção política de apostar neste programa está assente na vital importância que este setor representa na dinâmica económica, social e cultural do concelho. Trata-se de um setor com forte implantação e que, por esse motivo, conjugado com o impacto negativo da COVID-19, é fundamental a adoção de políticas públicas direcionadas, com o intuito de o revitalizar e dinamizar.

O Município de Castro Daire e a Associação Empresarial de Castro Daire e Beiras estão convictos que esta medida se traduzirá num importante apoio, tendo como objetivo o incentivo à procura do comércio tradicional/local, nomeadamente na fase do Natal, época tradicionalmente forte neste setor.