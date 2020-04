Casos confirmados de covid-19 em Moimenta da Beira estão isolados e Presidente da Câmara garante que está tudo controlado

“As três pessoas infetadas estão isoladas desde o primeiro momento em que foi detetada a infeção e estão a cumprir o período de isolamento que lhes foi determinado pelas autoridades”. A garantia é do Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira que, em entrevista à Rádio Riba Távora, assegura também que “estamos preparados para dar a melhor resposta a todos os casos que possam vir ainda a surgir”.

E é por isso que o autarca está a avançar, como estava já planeado, com medidas de retaguarda, preparando espaços em instalações que permitam acolher esses casos. O trabalho vai ser feito em três fases. A primeira, com 30 camas, fica pronta hoje. Depois, a segunda (30 camas) e a terceira (40 camas), se for necessário, ficam concluídas em um dia ou dois.

Na entrevista à rádio, José Eduardo Ferreira realçou a “permanente coordenação entre todas as instituições e pessoas envolvidas neste assunto tão sério”, afirmando que o Município “será uma retaguarda forte para permitir, caso se justifique, e nós trabalhamos muito para que isso não venha a acontecer, que todos os cidadãos possam ser acomodados devidamente”.

Abordou ainda a criação da bolsa de colaboradores e de voluntários, que estão a ser constituídas, que reforçarão os meios existentes, “quer para as atividade de saúde, quer para as de acolhimento especial”, admitindo porém que “todo este envolvimento de todas pessoas e de todas as vontades, não é a garantia absoluta de que não venhamos a ter problemas para os quais não estejamos preparados, porque Infelizmente temos vindo a assistir a uma evolução que revela, em alguns momentos, dificuldades de todas as organizações. Mas estamos previamente a prepararmo-nos para fazer frente a todas as situações que nos venham a ser colocadas”.

“Tenho muita confiança no trabalho que está a ser desenvolvido por todos os profissionais, por todos os voluntários e muito especialmente tenho muita confiança também na forma como o nosso povo está a acatar as recomendações”, reforçou.

Sobre os meios de proteção individual, revelou que a câmara tem reserva (stock) para disponibilizar sempre que for necessário, em especial às pessoas que trabalham na linha da frente, mais expostas, como os profissionais de saúde, Bombeiros, GNR, protecção civil, entre outras.

E sobre os testes para as pessoas referenciadas e com prescrição médica, o autarca exige que o acesso deve ser o mais imediato. “Até agora tem decorrido de forma muito razoável em Viseu, em Vila Real e, a partir de hoje, em Lamego. Mas, estou convencido que dentro de dias esses testes possam também a vir ser feitos em Moimenta da Beira, como aliás tem vindo a ser reivindicado”.