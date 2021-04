O Concelho de Carregal do Sal mantém-se na 2.ª fase do Plano de Desconfinamento, mas haverá retoma do ensino presencial para alunos do secundário, a partir da próxima 2.ª feira, dia 19 de abril de 2021.

A decisão divulgada em conferência de imprensa na tarde de ontem, pelo Primeiro-Ministro, António Costa, na sequência da reunião do Conselho de Ministros, não constitui, por si, uma surpresa maior, face aos critérios e medidas previamente estabelecidas e anunciadas.

Todavia, parece-nos importante referir que a notícia não dá o enfoque merecido ao esforço coletivo feito, por entidades públicas e pela sociedade civil carregalense, esforço esse que proporcionou uma evidente e clara redução da taxa de incidência, passando dos mais de 240 casos por 100 mil habitantes da anterior avaliação, para um valor bastante mais baixo, ainda que, infelizmente, acima dos 120 casos por 100 mil habitantes.

É em função da taxa de incidência de casos COVID 19, que os concelhos avançam, mantêm ou recuam no Plano de Desconfinamento. Assim, Carregal do Sal não avança, nem recua neste processo, pois a taxa de incidência é superior a 120 casos por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias, de acordo com a segunda avaliação quinzenal consecutiva efetuada.

Deste modo, mantêm-se as medidas existentes e decretadas, permitindo o funcionamento de:

– Lojas até 200 m2 com porta para a rua;

– Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal);

– Esplanadas (com a limitação máxima de 4 pessoas por mesa) até às 22h30 nos dias de semana e até às 13h00 aos fins de semana;

– Prática de modalidades desportivas consideradas de baixo risco;

– Atividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo;

– Funcionamento de ginásios sem aulas de grupo;

– Funcionamento de equipamentos sociais na área da deficiência.