Carregal do Sal – Detido por cultivo de estupefacientes

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santa Comba Dão, deteve um homem de 52 anos por cultivo de cannabis, no concelho de Carregal do Sal.

No decorrer de uma investigação, os militares da Guarda apuraram que o indivíduo plantava cannabis para depois as transformar em cannabis resina. No decorrer das diligências policiais, foi realizada uma busca domiciliária e uma em veículo que permitiu apreender 16 plantas de cannabis e duas doses de haxixe. Foram ainda apreendidos 83 cartuchos de calibre 12.

O detido foi constituído arguido e os factos reportados ao Tribunal Judicial de Santa Comba Dão.